В Орле новый водовод достроят к декабрю

4.5.2021 | 13:24 Новости, Общество

Гендиректор «Орёлводоканала» Василий Иванов сообщил, что его прокладывают «с небольшим опережением графика»

Участок водовода между улицами Авиационная и Генерала Родина планируют пустить в эксплуатацию в декабре 2021 года, сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

По состоянию на 4-е апреля сотрудники «Орёлводоканала» проложили больше 400 метров труб. Сейчас работы идут в районе Бульвара Молодёжи в Зареченском микрорайоне.

Гендиректор «Орёлводоканала» Василий Иванов заявил, что водовод прокладывают «с небольшим опережением графика». В пресс-службе городской администрации также сообщили, что контролируют проект вместе с ФБУ «Росстройконтроль».

Напомним, водовод обойдётся городу в 38 млн рублей. В мэрии подчеркнули, что благодаря ему около 2500 орловцев станут получать качественную питьевую воду.

ИА «Орелград»

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