В Орле отключили отопление

4.5.2021 | 14:20 Новости, Общество

12 мая в городе начнутся испытания и ремонт теплосетей

Орловское отделение «Квадры» с 4 мая прекратила подачу тепла орловцам. Оборудование перевели в летний режим работы, сообщила пресс-служба компании.

Сотрудники предприятия уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. 12 мая в Орле начнутся испытания и ремонт теплосетей.

Из-за этого с 12 по 26 мая включительно орловцы не будут получать горячую воду. Отключение затронет Северный, Железнодорожный, Советский и частично Заводской районы города и коснётся только зданий, подключенных к центральному отоплению.

По данным пресс-службы «Квадры», в этот период в Орле заменят 8,4 км труб и отремонтируют три энергоблока на городской ТЭЦ. На эти работы выделили 258 млн рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования