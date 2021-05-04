В Орле отключили отопление

12 мая в городе начнутся испытания и ремонт теплосетей

Орловское отделение «Квадры» с 4 мая прекратила подачу тепла орловцам. Оборудование перевели в летний режим работы, сообщила пресс-служба компании.

Сотрудники предприятия уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. 12 мая в Орле начнутся испытания и ремонт теплосетей.

Из-за этого с 12 по 26 мая включительно орловцы не будут получать горячую воду. Отключение затронет Северный, Железнодорожный, Советский и частично Заводской районы города и коснётся только зданий, подключенных к центральному отоплению.

По данным пресс-службы «Квадры», в этот период в Орле заменят 8,4 км труб и отремонтируют три энергоблока на городской ТЭЦ. На эти работы выделили 258 млн рублей.

ИА «Орелград»