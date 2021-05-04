В Орле с улицы Фомина срезали асфальт

Мэр Орла Юрий Парахин извинился перед жителями за ночные работы

В ночь на 4 мая с улицы Фомина в Орле срезали асфальт, сообщил мэр города Юрий Парахин в своем инстаграме.

Он подчеркнул, что строителям приходится работать ночью, чтобы не перекрывать улицу днем и не создавать дорожный коллапс. Парахин извинился перед жителями за временные неудобства.

Улица Фомина стала одним из главных объездных путей после закрытия Красного моста на ремонт. Ее временно сделали односторонней, разрешив ехать только по направлению от ЦУМа к улице 5 августа. Там же сейчас ходит общественный транспорт. Однако состояние проезжей части было удручающим.

Ремонт улицы Фомина должен завершиться в середине мая.

ИА «Орелград»