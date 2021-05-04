В Орле собрали сладкие подарки для ветеранов

4.5.2021 | 19:45 Новости, Политика

Их раздадут перед Днем Победы

В Орле депутаты и волонтеры «Единой России» 4 мая собрали сладкие подарки для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщила пресс-служба орловского облсовета.

«В эти майские дни ни один ветеран не останется без подарка. Каждого поздравят наши депутаты, партийцы, активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтёров Победы». Сегодня мы все вместе готовим подарочные наборы, куда входят конфеты, печенье, другие сладости, а также цветы и письма, которые адресуют освободителям жители области. В этот главный для каждого из нас праздник мы ещё раз низко кланяемся поколению Победителей и благодарим за мирное небо над нашим Отечеством», — сказал председатель заксобрания Леонид Музалевский.

По оценке депутата Госдумы Ольги Пилипенко, с каждым годом в акциях принимает участие все больше молодежи. Волонтеры также проведут праздничные концерты для ветеранов, высадят цветы под окнами их домов, передадут «Письма Победы» и благоустроят воинские мемориалы.

ИА «Орелград»

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