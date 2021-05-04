В Орловской области увеличилось число нерадивых родителей

Почти две тысячи орловцев попались на неисполнении родительских обязанностей.

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский представил отчет о своей работе за 2020 год на заседании регионального парламента. Народные избранники приняли его к сведению. Как следует из доклада, определенные положительные результаты в прошлом году были достигнуты в сфере защиты детей от преступных посягательств и жестокого обращения.

Например, согласно приведенной статистике, на 5,7 процента сократилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, — со 106 в 2019 году до 100 в 2020-м. При этом число тяжких преступлений снизилось на четверть — с 12 до 9. С другой стороны, за год в Орловской области потерпевшими были признаны 108 детей, а количество особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних орловцев, возросло с 10 до 11.

Также за год в регионе было выявлено 1927 административных правонарушений, совершенных родителями. Протоколы на них были составлены по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Для сравнения, в 2019 году было выявлено 1866 таких правонарушений, то есть в минувшем году их стало больше на 3,3 процента.

Кроме того, в 2020 году в орловской области в органы опеки и попечительства было направлено 37 ходатайств о рассмотрении вопроса лишения либо ограничения родительских прав – на 8,8 процента больше, чем годом ранее. На данных момент 36 из них удовлетворено. Отметим, что в минувшем году в регионе было зарегистрировано три факта жестокого обращения с детьми, по них возбуждены уголовные дела по статье 156 УК РФ.

ИА «Орелград»