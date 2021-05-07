Эксперты рассказали, как раскрутить Дискорд канал

Discord — игровой мессенджер, релиз которого состоялся 6-го марта 2015 года. За четыре года своего существования Дискорд стал лучшим мессенджером среди геймеров, обойдя такие гранды как TeamSpeak и Skype. На данный момент в Discord существуют сотни тысяч игровых каналов, создать которые может абсолютно любой пользователь программы.​

Раскрутка дискорд канала — комплекс действий, направленных на продвижение сообщества, его популяризацию и привлечение других пользователей. Ниже рассмотрим, как подготовиться к процессу раскрутки, разберем методы пиара и их особенности.

Раскрутку сервера Дискорд начните с подготовительных мероприятий. Новое сообщество должно быть интересно участникам. Здесь должны быть правила и администрация, контролирующая поведение пользователей и их взаимное уважение друг к другу. Второй важный момент — функционал. Чтобы поднять актив сервера Дискорд, необходимо дать пользователям дополнительные возможности, к примеру, прослушивания музыки, обмена изображениями и т. д.

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