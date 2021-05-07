Эксперты рассказали, как раскрутить Дискорд канал

Discord — игровой мессенджер, релиз которого состоялся 6-го марта 2015 года. За четыре года своего существования Дискорд стал лучшим мессенджером среди геймеров, обойдя такие гранды как TeamSpeak и Skype. На данный момент в Discord существуют сотни тысяч игровых каналов, создать которые может абсолютно любой пользователь программы.
Раскрутка дискорд канала — комплекс действий, направленных на продвижение сообщества, его популяризацию и привлечение других пользователей. Ниже рассмотрим, как подготовиться к процессу раскрутки, разберем методы пиара и их особенности.
Раскрутку сервера Дискорд начните с подготовительных мероприятий. Новое сообщество должно быть интересно участникам. Здесь должны быть правила и администрация, контролирующая поведение пользователей и их взаимное уважение друг к другу. Второй важный момент — функционал. Чтобы поднять актив сервера Дискорд, необходимо дать пользователям дополнительные возможности, к примеру, прослушивания музыки, обмена изображениями и т. д.
Полезные советы
- При рекламе на других серверах или в социальных сетях не делайте пост о том, что каждому новому участнику вы выплачиваете гарантированную сумму денег или обеспечиваете ее получение при приглашении друзей. Во-первых, пришедшая аудитория никак не будет заинтересована в тематике сервера и скоро самостоятельно покинет ее. Во-вторых, вы можете не рассчитать собственный бюджет, из-за чего денег хватит далеко не на всех участников — соответственно, часть останется обманутыми.
- Используйте только проверенные сайты для приобретения мест на раскрутку, предварительно прочитав отзывы других людей. Не стоит устанавливать ботов от веб-ресурсов, о которых вы слышите впервые или запрашиваемые разрешения кажутся подозрительными.
- Не выбирайте сайты для накрутки, которые за определенную плату предоставляют указанное количество участников. Это неактивная аудитория, никак не взаимодействующая на сервере, кроме того, подобные действия могут привести и к бану сервера.
- Распространяйте только постоянные ссылки, если, конечно, не желаете, чтобы они уничтожались автоматически по прошествии заданного количества времени. Так вы обеспечите плавный приток новых пользователей с разных ресурсов.