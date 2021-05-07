Эксперты рассказали, как раскрутить Дискорд канал

7.5.2021 | 20:42 Новости компаний

Discord — игровой мессенджер, релиз которого состоялся 6-го марта 2015 года. За четыре года своего существования Дискорд стал лучшим мессенджером среди геймеров, обойдя такие гранды как TeamSpeak и Skype. На данный момент в Discord существуют сотни тысяч игровых каналов, создать которые может абсолютно любой пользователь программы.​

Раскрутка дискорд канала — комплекс действий, направленных на продвижение сообщества, его популяризацию и привлечение других пользователей. Ниже рассмотрим, как подготовиться к процессу раскрутки, разберем методы пиара и их особенности.

Раскрутку сервера Дискорд начните с подготовительных мероприятий. Новое сообщество должно быть интересно участникам. Здесь должны быть правила и администрация, контролирующая поведение пользователей и их взаимное уважение друг к другу. Второй важный момент — функционал. Чтобы поднять актив сервера Дискорд, необходимо дать пользователям дополнительные возможности, к примеру, прослушивания музыки, обмена изображениями и т. д.

Полезные советы

  1. При рекламе на других серверах или в социальных сетях не делайте пост о том, что каждому новому участнику вы выплачиваете гарантированную сумму денег или обеспечиваете ее получение при приглашении друзей. Во-первых, пришедшая аудитория никак не будет заинтересована в тематике сервера и скоро самостоятельно покинет ее. Во-вторых, вы можете не рассчитать собственный бюджет, из-за чего денег хватит далеко не на всех участников — соответственно, часть останется обманутыми.
  2. Используйте только проверенные сайты для приобретения мест на раскрутку, предварительно прочитав отзывы других людей. Не стоит устанавливать ботов от веб-ресурсов, о которых вы слышите впервые или запрашиваемые разрешения кажутся подозрительными.
  3. Не выбирайте сайты для накрутки, которые за определенную плату предоставляют указанное количество участников. Это неактивная аудитория, никак не взаимодействующая на сервере, кроме того, подобные действия могут привести и к бану сервера.
  4. Распространяйте только постоянные ссылки, если, конечно, не желаете, чтобы они уничтожались автоматически по прошествии заданного количества времени. Так вы обеспечите плавный приток новых пользователей с разных ресурсов.
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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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