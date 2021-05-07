Как правильно составить объявление на сайте?

7.5.2021 | 20:35 Новости компаний

Доска объявлений в России — лучший способ купить или продать товар или услугу. На первый взгляд, написать объявление нетрудно. Достаточно указать тематику, описать товар и перечислить контакты. Многие так и поступают, а потом долго ожидают звонков по размещенному объявлению. Замечали, часто дорогие товары забирают быстрее, чем по сниженной цене? Причина успеха не в везении продавца, а правильном подходе к составлению объявления.
Рекламируем, редактируем и помогаем в рунете: Как правильно составить объявление о продаже своей старой техники

Как правильно составить объявление о продаже?

В первую очередь, создавая это объявление и размещая его в интернете, вы хотите

А) чтобы его нашли поисковики и показали вашему покупателю

Б) чтобы покупатель заинтересовался заголовком, открыл и полностью прочитал

В) чтобы потенциальный покупатель купил

Исходя из ваших целей, даже маленькое объявление о продаже становится SEO копирайтингом. С названием, которое  так всех пугает. Существует ряд простых правил для написания такого текста:

  1. В заголовке используем ключевые слова (фразы по которым вас находят покупатели)
  2. В первом абзаце стараемся употреблять ключевое слово, фразу не меняя его окончаний
  3. Разделяем на абзацы, делая намеренно поля «без текста» между ними
  4. Обязательно заканчиваем объявление призывом к действию (что вашему покупателю нужно сделать после его прочтения).

Хорошая фотография повышает шансы на продажу примерно на 30%. Размещая фото, вы как будто говорите «вот, смотрите все, это мой товар, я ничего от вас не скрываю и не собираюсь вас обманывать».

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования