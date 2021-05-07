Как правильно составить объявление на сайте?

Доска объявлений в России — лучший способ купить или продать товар или услугу. На первый взгляд, написать объявление нетрудно. Достаточно указать тематику, описать товар и перечислить контакты. Многие так и поступают, а потом долго ожидают звонков по размещенному объявлению. Замечали, часто дорогие товары забирают быстрее, чем по сниженной цене? Причина успеха не в везении продавца, а правильном подходе к составлению объявления.

Как правильно составить объявление о продаже?

В первую очередь, создавая это объявление и размещая его в интернете, вы хотите

А) чтобы его нашли поисковики и показали вашему покупателю

Б) чтобы покупатель заинтересовался заголовком, открыл и полностью прочитал

В) чтобы потенциальный покупатель купил

Исходя из ваших целей, даже маленькое объявление о продаже становится SEO копирайтингом. С названием, которое так всех пугает. Существует ряд простых правил для написания такого текста:

В заголовке используем ключевые слова (фразы по которым вас находят покупатели) В первом абзаце стараемся употреблять ключевое слово, фразу не меняя его окончаний Разделяем на абзацы, делая намеренно поля «без текста» между ними Обязательно заканчиваем объявление призывом к действию (что вашему покупателю нужно сделать после его прочтения).

Хорошая фотография повышает шансы на продажу примерно на 30%. Размещая фото, вы как будто говорите «вот, смотрите все, это мой товар, я ничего от вас не скрываю и не собираюсь вас обманывать».