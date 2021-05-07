Нелегальная орловская картошка нашлась на курских рынках

7.5.2021 | 10:43 Новости, Общество

Орловцы вывезли в соседний регион 3900 кг картофеля без документов.

На рынках Курской области выявлено около 3,9 тонны орловского картофеля, ввезенного в соседний регион с нарушением карантинного законодательства. Об этом сообщает Территориальное управление Россельхознадзора. Нарушения были выявлены сотрудниками Курского отдела указанного ведомства. Они проводили плановые рейды по рынкам и ярмаркам Горшеченского, Черемисиновского, Тимского и Советского районов Курской области.

Там им и попались некие граждане, простые физические лица, которые незаконно торговали картофелем сортов «Королева Анна», «Колобок» и «Гала». Всего в продаже находилось около 3,9 тонны этих корнеплодов. Инспекторы установили, что картошка была завезена из Орловской области — без документов, удостоверяющих соответствие реализуемой партии подкарантинной продукции. Поскольку в Орловской области установлен карантин по ряду заболеваний, например, картофельной нематоде, оформление сертификатов на такой товар обязательно.

«В указанный срок физические лица не известили, удобным для них способом, управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям о доставке подкарантинной продукции для проведения своевременного карантинного фитосанитарного контроля», — пояснили в ведомстве.

Тем самым торговцы нарушили требования Федерального закона «О карантине растений» и соответствующего приказа Минсельхоза РФ. За допущенные нарушения они были привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»

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