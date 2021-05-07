Орловские байкеры устроили мотопробег в честь Дня Победы

Они проехали колонной по местам воинской славы Орла и Орловской области

Орловские байкеры из клуба «Ангелы ночи» устроили мотопробег по местам воинской славы в регионе, сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

Байкеры возложили цветы к памятнику Героям-комсомольцам Орловщины, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и к памятнику Л.Н. Гуртьева. После этого колонна поехала к Кривцовскому мемориалу.

Пробег возглавили мэр Орла Юрий Парахин и депутат облсовета Марат Хардардин. Среди «Ангелов ночи» также были руководитель орловского УФССП Михаил Смирнов и советник губернатора Александр Муромский – они ехали в хвосте колонны.

ИА «Орелград»