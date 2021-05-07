Орловские байкеры устроили мотопробег в честь Дня Победы

7.5.2021 | 17:05 Новости, Общество

Они проехали колонной по местам воинской славы Орла и Орловской области

Орловские байкеры из клуба «Ангелы ночи» устроили мотопробег по местам воинской славы в регионе, сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

Байкеры возложили цветы к памятнику Героям-комсомольцам Орловщины, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и к памятнику Л.Н. Гуртьева. После этого колонна поехала к Кривцовскому мемориалу.

Пробег возглавили мэр Орла Юрий Парахин и депутат облсовета Марат Хардардин. Среди «Ангелов ночи» также были руководитель орловского УФССП Михаил Смирнов и советник губернатора Александр Муромский – они ехали в хвосте колонны.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования