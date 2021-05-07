Орловский сенатор рассказал о «медицинском» мошенничестве по телефону

Владимир Круглый прокомментировал участившиеся звонки о бесплатной медицине.

Член Совета Федерации Владимир Круглый, представляющий Орловскую область, в интервью Радио Sputnik призвал сограждан настороженно к участившимся в России звонкам с предложением бесплатного медицинского обследования. Напомним, сенатор также является заслуженным врачом РФ. Круглый рассказал, что на фоне пандемии коронавируса россияне все чаще получают телефонные звонки с приглашениями на якобы бесплатные медицинские обследования. Причем особенно активно в этом проявляют себя именно коммерческие организации.

«Такие звонки – это просто развод, — заявил в эфире Владимир Круглый. — Это один из способов завлечь людей в свои цепкие руки, чтобы потом раскрутить на деньги. Полностью бесплатным такое обследование не может быть. Цели таких действий понятны. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет. Когда мне звонят с такими предложениями, я блокирую номера».

Сенатор также дал несколько советов россиянам. Например, вместо общения с аферистами он предлагает сходить в районную поликлинику и узнать график диспансеризации. А также советует серьезно относиться к приглашениям поликлиник на профилактический осмотр по полису обязательного медицинского страхования. Круглый напоминает, что профилактика хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких, сахарного диабета и онкологии – это государственная система, на которую выделяют значительные деньги.

«Надо отличать диспансеризацию и профилактические осмотры, которые проводятся в поликлинике по полису ОМС, — говорит сенатор. — У каждого человека есть персональный план, за этим следит страховая компания. Мне кажется, в период пандемии это все немного отодвинулось, но такая система существует, она работает. Есть так называемые страховые представители, одной из задач которых является привлечение людей на профилактические осмотры. Они рассылают смс-оповещения или обзванивают граждан. К этим оповещениям надо внимательно относиться, а приглашения со стороны частных медицинских компаний – это дешевый маркетинговый ход».

ИА «Орелград»