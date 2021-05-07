Останки 11 бойцов Красной Армии обнаружены под Орлом

Останки павших советских воинов были найдены в ходе «Вахты памяти».

Орловский госуниверситет имени Тургенева отчитался о результатах участия своих студентов в весеннем этапе традиционной региональной акции «Вахта памяти – 2021». Сообщается, что в состав поискового отряда «Ермолов» были включены 14 студентов ОГУ. С 19 по 30 апреля они работали совместно с поисковиками из других отрядов в Болховском районе. Палаточный лагерь был разбит возле деревни Городище.

«Поисковые работы оказались результативными, металлоискатель зафиксировал более 15 объектов, — рассказали в ОГУ. — В ходе раскопок было обнаружено несколько запаханных воронок, в которых были найдены останки 11 бойцов Красной Армии. Несмотря на сложные погодные условия, была проведена расчистка и эксгумация останков погибших красноармейцев».

К сожалению, именных смертных медальонов и личных подписных вещей обнаружить не удалось. Как правило, именно такие находки позволяют идентифицировать личности погибших и найти их ныне живущих родственников. Что касается других находок, то сообщается, что в воронках также были обнаружены кожаный подсумок для патронов образца 1915 года и трофейный бакелитовый футляр для бинокля.

«На небольшом расстоянии от останков найден пустой дисковый магазин к ручному пулемету ДП-27, сошки к нему же и металлический короб для переноски трех магазинов, — добавили в ОГУ. — При расчистке и эксгумации найдены несколько гимнастерочных пуговиц и ампула стрептоцида».

ИА «Орелград»