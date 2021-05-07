Под Орлом медики не смогли проехать к ветерану из-за разбитой дороги

Чиновники несколько лет не могут посыпать её щебёнкой

Под Орлом «скорая помощь» не смогла проехать к ветерану Великой Отечественной войны из-за непролазной грязи на дороге, медикам пришлось идти пешком. Об этом в соцсетях сообщил руководитель медицинского профсоюза «Действие» фельдшер Дмитрий Серёгин.

Серёгин рассказал, что узнал об этом от своих коллег из «скорой», которые пожаловались на плачевное состояние дороги по телефону. К селу, где живёт 94-летняя ветеран ВОВ, ведёт только грунтовая дорога. По словам Серёгина, после дождя проехать по ней невозможно.

«Ситуация их [сотрудников «скорой»] ужаснула – а что делать, если Анне Марковне (так зовут 94 летнего ветерана) станет хуже и ее придется транспортировать на носилках? Нести километр по грязи? За это время можно 10 раз умереть. И вообще, как так получилось, что в 10 км от города, в районе села Сабурово, нет нормальной дороги к поселку, где проживает ветеран войны?!», – возмутился Серёгин.

Фельдшер также сообщил, что нашёл внука женщины. Выяснилось, что он уже несколько лет обращается «во все инстанции», чтобы дорогу к селу посыпали щебнем, однако чиновники каждый год переносили дату ремонта, «Видимо, ждут, пока весь поселок вымрет», – говорят жители.

«Это кощунство по отношению к Дню Победы, ветеранам и просто к пожилым, маломобильным людям», – заключил Серёгин.

ИА «Орелград»