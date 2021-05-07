В машине под Орлом нашли таинственно умершего человека

Работник агропредприятия скончался при невыясненных пока обстоятельствах.

Государственная инспекция труда в Орловской области создала специальную комиссию по расследованию несчастного случая. Как сообщили в этом ведомстве, ЧП произошло с работником ООО «Орел-Агро-Продукт». Случилось это еще 1 мая, однако в госинспекцию труда извещение о несчастном случае от предприятия поступило лишь 5 мая.

Из сообщения инспекции следует, что 1 мая работника указанного предприятия, выполнявшего трудовые обязанности, нашли в автомобиле без признаков жизни. Обстоятельства произошедшего уточняются, других подробностей, в том числе о конкретном месте происшествия, госинспекция труда пока не разглашает.

По данным rusprofile.ru, ООО «Орел-Агро-Продукт» было зарегистрировано в 2010 году. Юридический адрес организации: Орловская область, Кромской район, село Бельдяжки. По итогам 2020 года среднесписочная численность сотрудников составила 554 человека. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур.

ИА «Орелград»