В молодых микрорайонах Орла появились флаги Победы

Красные и оранжевые полотна установили «Орелстрой» и управляющая компания «Орелжилэксплуатация»

В микрорайонах «Зареченский» и «Болховский» в преддверии Дня Победы появились флаги огненных цветов. Их установили строительный холдинг «Орелстрой» и управляющая компания «Орелжилэксплуатация».

Акция проводится второй год подряд. «Флаги напоминают пламя Вечного огня, символизируют Победу и память, которую мы храним о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне», – сообщили в «Орелстрое».

В компании добавили, что проводят системную работу по украшению застраиваемых микрорайонов. Кроме того, «Орелстрой» и «Орелжилэксплуатация» регулярно проводят праздники для жителей «Зареченского» и «Болховского», но эту традицию пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.

ИА «Орелград»