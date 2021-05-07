В молодых микрорайонах Орла появились флаги Победы

7.5.2021 | 16:05 Новости, Общество

Красные и оранжевые полотна установили «Орелстрой» и управляющая компания «Орелжилэксплуатация»

В микрорайонах «Зареченский» и «Болховский» в преддверии Дня Победы появились флаги огненных цветов. Их установили строительный холдинг «Орелстрой» и управляющая компания «Орелжилэксплуатация».

Акция проводится второй год подряд. «Флаги напоминают пламя Вечного огня, символизируют Победу и память, которую мы храним о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне», – сообщили в «Орелстрое».

В компании добавили, что проводят системную работу по украшению застраиваемых микрорайонов. Кроме того, «Орелстрой» и «Орелжилэксплуатация» регулярно проводят праздники для жителей «Зареченского» и «Болховского», но эту традицию пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования