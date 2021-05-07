В Орловской области мать отправила сына за решетку

7.5.2021 | 13:05 Новости, Общество

Женщина не простила сыну то, что он ее ограбил. 

Как сообщила пресс-служба Верховского районного суда Орловской области, уголовное дело было рассмотрено в первой инстанции. На скамье подсудимых оказался местный житель, злоупотребляющий спиртным. Его обвинили в совершении грабежа, причем жертвой преступника стала его собственная мать. Она и заявила на родственника в полицию.

Как установил суд, мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это и послужило причиной. Дело в том, что спиртное у него закончилось, а душа требовала «продолжения банкета». Денег у него не было, и он попросил их у матери. На ее отказ сын отреагировал крайне эмоционально и агрессивно.

Он набросился на женщину, скрутил ее и достал у нее из кармана купюру достоинством 5000 рублей, после чего с похищенными деньгами отправился за спиртным. Мать не простила его, да и вину в совершении вменяемого ему деяния подсудимый признал. В результате он получил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования