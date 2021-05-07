В Орловской области мать отправила сына за решетку

Женщина не простила сыну то, что он ее ограбил.

Как сообщила пресс-служба Верховского районного суда Орловской области, уголовное дело было рассмотрено в первой инстанции. На скамье подсудимых оказался местный житель, злоупотребляющий спиртным. Его обвинили в совершении грабежа, причем жертвой преступника стала его собственная мать. Она и заявила на родственника в полицию.

Как установил суд, мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это и послужило причиной. Дело в том, что спиртное у него закончилось, а душа требовала «продолжения банкета». Денег у него не было, и он попросил их у матери. На ее отказ сын отреагировал крайне эмоционально и агрессивно.

Он набросился на женщину, скрутил ее и достал у нее из кармана купюру достоинством 5000 рублей, после чего с похищенными деньгами отправился за спиртным. Мать не простила его, да и вину в совершении вменяемого ему деяния подсудимый признал. В результате он получил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

ИА «Орелград»