Орловца крупно обокрали, пока он сидел в тюрьме

Следствие оперативно нашло вора и отдало его под суд.

Хотынецкий районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в совершении крупной кражи чужого имущества. По данным следствия, преступление было совершено в период между 1 и 10 мая 2020 года. Примечательны обстоятельства этого хищения. Из материалов дела следует, что вор воспользовался ситуацией. Он точно знал, что некий местный житель отбывает наказание по приговору суда.

Воспользовавшись этим обстоятельством, подсудимый тайно похитил принадлежащий осужденному прицеп-цистерну «МАЗ 8925Т» 1988 года выпуска. Согласно заключению эксперта, стоимость этой цистерны составляет почти 140 тысяч рублей. Она находилась возле дома потерпевшего. Как именно вор утащил с чужого участка автоцистерну, не уточняется.

Подсудимый с предъявленным ему органом следствия обвинением согласился полностью и вину свою признал в полном объеме. Кроме того, он сам добровольно заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, что дало ему право на смягчение наказания. Кстати, подсудимый является индивидуальным предпринимателем.

Поскольку ранее он не был судим и привлекался к административной ответственности только за нарушения Правил дорожного движения, суд не стал наказывать его реальным лишением свободы. Мужчина получил наказание в виде уголовного штрафа в размере 70 тысяч рублей. Суд также постановил вернуть прицеп-цистерну законному владельцу.

ИА «Орелград»