Орловский соцстрах получил деньги на 2,2 млн протезов

Сумму выделили на первое полугодие 2021-го

Орловский фонд социального страхования (ФСС) получил деньги на покупку 2,2 млн протезов и других средств реабилитации инвалидов. Эти деньги рассчитаны на первое полугодие 2021 года, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В 2020 году фонд обеспечил орловских инвалидов 3,3 млн единиц протезов и другой медицинской техники. В ФСС также закупили и выдали 730 путёвок в санатории, из них 120 получили дети-инвалиды.

Пресс-служба регионального правительства также сообщила, что с 1 апреля 2021 года в ФСС заработала предварительная запись на приём. С её помощью можно записаться на получение путёвки в санаторий или нужного средства реабилитации.

ИА «Орелград»