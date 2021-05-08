В Орле предложили расширить рамки оказания бесплатной юрпомощи

Право на такую помощь могут получить некоторые неполные семьи.

Интересное предложение прозвучало на заседании Общественного совета при управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области. Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, оно прошло при участии главного судебного пристава региона Михаила Смирнова. Он рассказал участникам о принимаемых в регионе мерах по взысканию алиментов.

Михаил Смирнов отметил, что эта работа является одним из приоритетных направлений деятельности управления ФССП. Взыскатели алиментов нередко сталкиваются с объективными трудностями. Заслушав информацию, члены Общественного совета предложили выступить с законодательной инициативой.

Заключается она в расширении списка категорий граждан, имеющих право на оказание им бесплатной юридической помощи. Предлагается дополнить его гражданами, воспитывающими детей в неполных семьях, в пользу которых взыскиваются алименты. «Данная инициатива была поддержана всеми членами Общественного совета единогласно», — подчеркнули в управлении ФССП.

Напомним, в Орловской области уже много лет действует региональный закон о регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан РФ бесплатной юридической помощью. Орловские юристы не раз отмечали, что потребность в такой помощи ежегодно растет. Оказывают ее адвокаты, чей труд оплачивается за счет бюджета региона.

Кстати, осенью прошлого года с подобной инициативой выступил прокурор Орловской области. Он предложил региональному парламенту расширить вышеуказанный перечень категорий граждан, включив в него беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, обманутых дольщиков и граждан, проживающих в потенциально аварийных и подлежащих сносу домах.

ИА «Орелград»