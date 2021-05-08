В Орле предложили расширить рамки оказания бесплатной юрпомощи

8.5.2021 | 10:38 Новости, Общество

Право на такую помощь могут получить некоторые неполные семьи.

Интересное предложение прозвучало на заседании Общественного совета при управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области. Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, оно прошло при участии главного судебного пристава региона Михаила Смирнова. Он рассказал участникам о принимаемых в регионе мерах по взысканию алиментов.

Михаил Смирнов отметил, что эта работа является одним из приоритетных направлений деятельности управления ФССП. Взыскатели алиментов нередко сталкиваются с объективными трудностями. Заслушав информацию, члены Общественного совета предложили выступить с законодательной инициативой.

Заключается она в расширении списка категорий граждан, имеющих право на оказание им бесплатной юридической помощи. Предлагается дополнить его гражданами, воспитывающими детей в неполных семьях, в пользу которых взыскиваются алименты. «Данная инициатива была поддержана всеми членами Общественного совета единогласно», — подчеркнули в управлении ФССП.

Напомним, в Орловской области уже много лет действует региональный закон о регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан РФ бесплатной юридической помощью. Орловские юристы не раз отмечали, что потребность в такой помощи ежегодно растет. Оказывают ее адвокаты, чей труд оплачивается за счет бюджета региона.

Кстати, осенью прошлого года с подобной инициативой выступил прокурор Орловской области. Он предложил региональному парламенту расширить вышеуказанный перечень категорий граждан, включив в него беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, обманутых дольщиков и граждан, проживающих в потенциально аварийных и подлежащих сносу домах.

ИА «Орелград»

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