В Орловской области выберут лучших наставников-передовиков

8.5.2021 | 9:38 Новости, Экономика

Победители и финалисты будут отмечены дипломами.

В Орловской области утверждено положение о проведении регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества – 2021». Его цель заключается в выявлении и распространении передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда. Областные власти планируют отметить дипломами и благодарностями тех производственников, кто «внес значительный вклад в развитие наставничества и тиражирование эффективных практик наставничества в Орловской области».

Организатором регионального этапа конкурса стал департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Соорганизатором выступает некоммерческий Фонд развития промышленности Орловской области. Оценивать заявки участников будет специально созданный экспертный совет. Кстати, его возглавил Вадим Тарасов, заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам.

Организаторы обещают обеспечить участникам равные условия и гласность. По условиям, участие в конкурсе вправе принять юридические лица, зарегистрированные и работающие на территории региона. Кроме того, они должны быть участниками регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Победителей определят в четырех номинациях. Так, эксперты оценят практики наставничества в области повышения производительности труда, в профессиональном самоопределении, в профессиональном развитии молодежи и в области прорывных технологий.

ИА «Орелград»

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