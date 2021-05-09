Музалевский поздравил орловцев с Днем Победы

Спикер облсовета пожелал землякам мирного неба и благополучия

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский поздравил жителей региона с Днем Победы. Текст поздравления опубликован на сайте заксобрания. В нем говорится:

Дорогие ветераны, труженики тыла, Дети войны! Уважаемые жители Орла и Орловской области! Примите искренние поздравления с 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Этот праздник до сих пор отзывается болью в человеческих сердцах, объединяя нас чувством радости, гордости и скорби.

Убеждён, что память о подвиге миллионов, подаривших нам мирное небо над головой, защитивших родную землю и победивших нацизм, будет жить в веках, передаваться от поколения к поколению!

Мы склоняем головы перед памятью героев Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни за наше будущее, за нашу свободу, заплатив за Победу непомерно высокую цену.

Уважаемые ветераны, труженики тыла! Вы — образец воинской доблести и бесстрашия, трудолюбия и беззаветной преданности своей Родине. Важно отметить, что наряду со взрослыми ковали Победу мальчишки и девчонки различных возрастов. Они терпели лишения, не боялись встречаться с врагом, делали всё для фронта, всё для Победы!

Низкий поклон и безграничная благодарность каждому, кто стойко, мужественно и самоотверженно боролся за наше светлое будущее, за наше мирное небо над головой!

Сегодня мы обязаны сохранить память о нечеловеческой жестокости фашистов, о страшных 40-х и о наших героях-освободителях! Ведь история имеет свойство повторяться, когда о ней забывают. Не допустим повторения трагедии Великой Отечественной войны!

Крепкого здоровья, мирного неба и благополучия, дорогие земляки!

Слава героям! С Днём Победы!