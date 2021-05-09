В Мценске освятили часовню в память о погибших при взрыве рабочих

9.5.2021 | 15:25 Новости, Общество

Чин освящения совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Архипастырь освятил часовню на «Заводе профессионального оборудования» в Мценске в память о погибших рабочих. Об этом сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Церемония состоялась на территории завода, где в феврале 2020 года произошла трагедия.

Напомним, утром 31 января в цеху взорвались лакокрасочные пары. В результате ЧП на месте погибли пять человек: три гражданина России и два гражданина Турции. Еще три человека получили серьезные травмы. Как сообщает Мценское благочиние в начале сентября 2020 года протоиерей Сергий Микунов в присутствии руководства завода «ЗПО», работников и строителей совершил молебен с закладкой камня в фундамент часовни.

Инициатива о ее возведении исходила от руководства завода. Построили часовню довольно быстро, хотя полностью работы еще не завершены. Кстати, она возведена в честь великомученика Георгия Победоносца. Совершив чин освящения, митрополит Орловский и Болховский Тихон обратился с архипастырским словом к присутствовавшим на церемонии.

ИА «Орелград»

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