В Орле прекращена продажа проездных длительного пользования

В областном центре начали действовать новые правила оплаты проезда.

В Орле вступили в силу изменения, который мэр Юрий Парахин 30 апреля внес в городское положение о проездных билетах. Этот документ действовал с 2015 года. Однако с 1 мая 2021 года в Орле повысилась плата за проезд. Напомним, с подачи перевозчиков решение об этом мэрия с трудом, но продавила в горсовете. Тариф на проезд в общественном транспорте вырос на 3 рубля. При безналичной оплате стоимость поездки составляет 20 рублей, при оплате наличными — 23 рубля.

Также Юрий Парахин распорядился прекратить с 1 мая 2021 года продажу, продление и пополнение электронных проездных билетов длительного пользования. Они были предназначены для граждан для проезда на всех видах пассажирского транспорта на фиксированное количество поездок в течение 90 календарных дней с момента приобретения проездного билета.

При этом, согласно постановлению мэра, «денежные средства, уплаченные за электронный проездной билет длительного пользования в случае отказа от его использования возврату не подлежат». Впрочем, постановление в целом вступит в силу только с 1 августа, за исключением пункта о прекращении продаж и пополнения проездных длительного пользования. Поэтому до 1 августа можно будет пользоваться уже купленными длительными проездными.

Это не единственное изменение. Согласно обновленной редакции документа, с 1 августа каждый вид записанного на транспортную карту электронного проездного билета дает ее владельцу право проезда только в течение соответствующего календарного месяца и только в транспорте соответствующего вида, независимо от его вместимости или иных признаков».

ИА «Орелград»