В Орловской области осудили похитителей невесты

Кассационный суд отказался изменять приговор жителям Мценского района.

Как сообщает суд Мценского района, поставлена точка в затянувшемся деле о похищении человека, приговор по которому был вынесен еще в 2017 году. Его фигурантами стали три брата, местные жители. Их признали виновными по редко применяемой в регионе статье 126 УК РФ. Было установлено, что они похитили девушку.

Дело в том, что один из братьев предложил ей выйти за него замуж, но девушка ответила ему отказом. Отвергнутый жених решил совершить так называемый обряд похищения невесты. Произошло это осенью 2016 года. В помощники себе жених взял родного и двоюродного братьев. Они наняли машину, водитель которой ничего не знал об их намерениях.

Братья покараулили девушку утром у места ее работы. Один из них напал на нее, когда она подходила к зданию. Девушке удалось вырваться, она пыталась убежать. Но подоспели двое других братьев, втроем они скрутили «невесту», зажали ей рот рукой и насильно усадили на заднее пассажирское сиденье автомобиля.

«В пути следования похитители и потерпевшая находились около часа, — рассказали в Мценском райсуде. — За это время потерпевшая оказывала активное сопротивление похитителям. Для подавления ее активного сопротивления в автомобиле один из похитителей ударил ее два раза ладонью по щеке, от чего она почувствовала сильную физическую боль».

Наконец, ее привезли в какой-то дом. Сопротивление она оказывала и там. Ее заперли в комнате, откуда она пыталась сбежать, но не смогла. Девушке помог случай. Момент похищения видел один из ее коллег, который сообщил об этом в правоохранительные органы. Кроме того, в тот же день о похищении дочери в полицию заявил ее отец. Вскоре жениха и его братьев задержали, а девушку – освободили.

«Все трое вину в инкриминируемом преступлении при рассмотрении дела в суде не признали, — уточнили в райсуде. — Один из осужденных в суде воспользовался помощью переводчика с русского языка на азербайджанский».

В результате «жених» получил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он оказался рецидивистом — похищение «жених» совершил в период непогашенной судимости за ранее совершенное тяжкое преступление, за которое он был осужден к реальному лишению свободы.

Его братьям относительно повезло, так как суд назначил им наказание ниже низшего предела, предусмотренного ч.2 ст.126 УК РФ, — они получили по 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В апелляционном порядке приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

Но на днях история получила продолжение: судья кассационной инстанции отказал в передаче жалобы «жениха» для рассмотрения в суде кассационной инстанции. Назначенное Мценским райсудом наказание было признано справедливым и соразмерным содеянному, а приговор – законным и обоснованным.

ИА «Орелград»