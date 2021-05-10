Орловский губернатор приказал повысить уровень доверия к президенту

Андрей Клычков утвердил масштабный план для подчиненных.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил план мероприятий по достижению регионом значения показателя «Доверие к власти (доверие к президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов РФ)». Как следует из распоряжения, этот уровень определяется «в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах РФ национальных целей развития Российской Федерации».

Плану у губернатора вышел очень объемным, он насчитывает 58 пунктов. Его исполнение поручено всем структурным подразделениям областной администрации, а контроль возложен на руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области. Повышать уровень доверия к президенту губернатор приказал самыми различными способами.

Например, одним из инструментов этой политики должно стать своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан. Правда, делать это чиновников обязывает и соответствующий федеральный закон. Кроме того, Клычков приказал наладить обеспечение эффективного канала обратной связи между чиновниками, включая членов правительства, и гражданами. Для этого предписано использовать социальные сети «ВКонтакте», Facebook, Instagram и другие. Чиновники обязаны публиковать там «информацию о реализации в Орловской области социально значимых инициатив».

Еще одним способом повышения уровня доверия орловцев к президенту станет создание для областного телеканала цикла передач, «информирующих о позитивном влиянии реализации национальных проектов на жизнь конкретных лиц и семей». Также планом предусмотрено медийное сопровождение деятельности членов правительства Орловской области и руководителей областных департаментов и управлений.

В план включено повышение качества и доступности медицинской помощи для пожилых людей и обеспечение установленного уровня заработной платы отдельным категориям медицинских работников. Даже организация горячего питания школьников и охрана памятников призваны повысить уровень доверия к власти. По сути, в губернаторский план включено все то, что и так делается в регионе во исполнение федеральных законов и программ.

ИА «Орелград»