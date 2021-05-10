Под Орлом осудили несостоявшегося наркомана

Юноша даже не успел изготовить наркотик, так как был задержан полицией.

Обвинительный приговор по деду о незаконном приобретении и хранении наркотических средств вынес Залегощенский районный суд Орловской области. Перед ним предстал молодой человек, который, судя по материалам дела, стал жертвой не только собственной глупости, но и обстоятельств. Он был задержан на остановке общественного транспорта в поселке, куда приехал устраиваться на работу.

Юноша дал признательные показания. Он пояснил, что приехал в поселок на автобусе во второй половине дня и сразу отправился устраиваться на работу в одну из местных организаций. Однако ему не повезло – отдел кадров был уже закрыт. Ему не оставалось ничего другого, кроме как вернуться домой, к себе в деревню. До ближайшего автобуса оставалось еще несколько часов.

Чтобы скоротать время, юноша решил прогуляться по поселку. В итоге он добрел до окраины, где его внимание привлекли два дикорастущих куста конопли. Они росли у обочины дороги. Юноша решил воспользоваться ситуацией. Он оборвал кусты, поместив «урожай» в пакет. Подсудимый признался, что намеревался дома изготовить марихуану для собственного употребления. Но этим планам было не суждено сбыться.

Молодой человек спрятал пакет в рюкзак и отправился на остановку общественного транспорта, ждать автобуса. Время было уже темное. К юноше подошли сотрудники полиции и попросили его предъявить документы. Молодой человек испугался, поскольку документы также находились в рюкзаке. Открыв рюкзак, он вынул оттуда пакет с наркотическим средством и откинул его от себя на лавку, расположенную за остановкой.

В суде он признался, что надеялся на темноту. Но сотрудники полиции проявили бдительность. Один из них успел включить фонарик мобильного телефона за секунду до того, как юноша швырнул пакет за остановку. Словом, полицейские все прекрасно видели. Отпираться при таких обстоятельствах было бесполезно. Кстати, всего у юноши было изъято растений, пригодных для изготовления почти 95 граммов каннабиса. Суд приговорил его к 1 году исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства.

ИА «Орелград»