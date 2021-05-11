Бизнес в Орле стал вдвое доходнее

Прибыль орловских предприятий за год выросла более чем в 2 раза.

Орелстат обнародовал оперативные данные о результатах финансовой деятельности организаций и предприятий Орловской области по итогам января-февраля 2021 года. Сообщается, что в регионе за отчетный период времени сложилось положительное сальдо, то есть совокупная прибыль бизнеса превысила совокупный убыток. Сальдированный финансовый результат в действующих ценах составил 5,348 миллиарда рублей.

В Орелстате подсчитали, что за первые два месяца текущего года 193 предприятия Орловской области совокупно получили прибыль в размере 5,838 миллиарда рублей, а 81 предприятие сработало с общим убытков в размере 489,2 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года положительное сальдо увеличилось в 2,3 раза. По итогам января-февраля предыдущего года совокупная прибыль орловского бизнеса превышала общий убыток «всего» на 2,431 миллиарда рублей.

В разрезе отраслей по итогам первых двух месяцев года убыточными оказались все 100 процентов организаций, работающих в сфере информации и связи, а прибыльными оказались все 100 процентов организаций, работающих в сфере образования. Больше ни одна отрасль столь исключительных цифр не показала. Так, в сфере сельского и лесного хозяйства доля прибыльных предприятий составила 89,6 процента, в науке и на рынке операций с недвижимостью – по 80 процентов, в торговле 77,1 процента. В то же время 75 процентов убыточных организаций работают в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг, 70 процентов – в сфере транспортировки и хранения, 55,6 процента – в области строительства.

ИА «Орелград»