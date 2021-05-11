Число личных налоговых кабинетов в Орле перевалило за 100 тысяч

Треть населения Орла подключились к сервису налоговой службы.

Как сообщает пресс-служба управления ФНС России по Орловской области, на текущий момент уже более 100 тысяч жителей Орла подключились к специализированному сервису — «Личному кабинету физического лица». В ведомстве подчеркнули, что этот ведомственный сервис является одним из самых популярных у налогоплательщиков. Учитывая то, что в Орле проживает немногим более 320 тысяч человек, можно сказать, что личными налоговыми кабинетами обзавелась уже треть горожан.

«В первом квартале 2021 года число зарегистрированных граждан заметно увеличилось по сравнению с первым кварталом 2020 года и составило 2598 человек, — отметили в управлении ФНС. — Преимущество сервиса «Личный кабинет физического лица» заключается в том, что он позволяет налогоплательщику дистанционно осуществлять широкий спектр действий без личного визита в инспекцию».

Так, пользователь кабинета может не выходя из дома получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, контролировать свои расчеты с бюджетом, подавать декларацию о доходах и заявления на зачет или возврат переплаты, предоставление налоговой льготы и другое.

Для регистрации такого кабинета необходимо лично обратиться в любую налоговую инспекцию, заполнить заявление и получить регистрационную карту с паролем. Альтернативный вариант: получить доступ к сервису можно самостоятельно с помощью логина и пароля портала Госуслуг. Но в этом случае необходимо наличие подтвержденной учетной записи и квалифицированной электронной подписи.

ИА «Орелград»