Орловчанку осудили за кражу копилки

Женщина стянула монеты из копилки приятеля.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который внес Верховский районный суд Орловской области. Перед ним предстала ранее судимая за мелкие кражи местная жительница. Летом прошлого года, например, она получила 300 часов обязательных работ за хищение товаров в магазинах Орла. На этот раз ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража денежных средств с причинением потерпевшему значительного ущерба).

Как установили следствие и суд, преступление было совершено в январе 2021 года, когда подсудимая находилась в гостях. Ее внимание привлекла стоявшая в углу комнаты стеклянная трехлитровая банка с наклейкой и надписью на ней: «Копилка». В эту банку хозяин и члены его семьи складывали монеты номиналом по 10 рублей.

Женщина тут же задумала поживиться. А чтобы отвести от себя подозрения, решила похитить не все сбережения. Злоумышленница тайно, пока ее никто не видел, взяла в руки копилку и ссыпала из нее часть монет в свой рюкзак, после чего с места совершения преступления скрылась. Ее добычей стали 5900 рублей, которые владелец копилки назвал значительным для себя ущербом.

Дело в том, что женщина украла фактически половину его месячной зарплаты. Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 8 процентов заработной платы в доход государства.

ИА «Орелград»