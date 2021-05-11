Орловские депутаты выразили соболезнования после стрельбы в казанской школе

11.5.2021 | 14:04 Новости, Политика

В результате нападения погибли семь детей и учительница, более 20 человек ранены

Председатель орловского облсовета Леонид Музалевский от имени депутатов заксобрания выразил соболезнования властям Татарстана в связи со стрельбой в казанской школе №175. В результате нападения погибли семь детей и учительница, более 20 человек получили ранения.

Музалевский направил телеграммы президенту Татарстана Рустаму Минниханову и главе госсовета республики Фариду Мухаметшину.

«От депутатского корпуса Орловского областного Совета и себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в казанской гимназии № 175. Сегодня тяжёлый день. В Орловской области разделяют скорбь жителей республики Татарстан. Особую боль вызывает то, что подавляющее число жертв — дети. Выражаю слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в документе.

Напавший на школу задержан — им оказался 19-летий парень, ранее учившийся в заведении. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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