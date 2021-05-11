Пропавшую 282 дня назад орловчанку нашли мертвой

Погибшей Александре Кондрашовой было 75 лет

В Орловской области нашли мертвой 75-летнюю Александру Кондрашову, пропавшую в июле 2020 года. Поиски продлились 282 дня, сообщили в отряде «Лиза Алерт».

На тот момент было известно, что пенсионерка пошла в лес в Сосковском районе за ягодами. Поисковикам пришлось изучать крайне сложную местность с опасными участками, высоким бурьяном и рекой, рассказала координатор Ольга Мотина. Ветер не позволял добровольцам запустить беспилотники, чтобы изучить местность.

«Наши пилоты смогли исследовать местность только в апреле 2021, когда сошел снег. Вернувшись с места поиска, они залили весь отснятый материал на сервер для дальнейшего изучения группой просмотра», — рассказала Мотина. На одном из снимков поисковики заметили человека, выехали по координатам и обнаружили тело погибшей.

ИА «Орелград»