Суд продлил банкротство лопнувшего орловского банка «Церих»

Процедура продлена по ходатайству конкурсного управляющего.

Арбитражный суд Орловской области в очередной раз продлил процедуру конкурсного производства в отношении орловского банка «Церих», который был лишен лицензии еще в 2016 году. Об этом сообщает «Коммерсант». Областной арбитраж удовлетворил соответствующее ходатайство госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», имеющее статус конкурсного управляющего банка.

Процедура продлена до 12 октября 2021 года. На этот же день назначено рассмотрение отчета конкурсного управляющего в судебном заседании арбитражного суда. Напомним, приказом Банка России от 26 февраля 2016 года у банка «Церих» была отозвана лицензия. Причиной послужило неисполнение орловским банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

В частности, в приказе указывалось на неоднократные нарушения в течение одного года требований, предусмотренных ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, были нарушены требования о достаточности собственных средств – капитала. В связи с отзывом лицензии приказом Банка России была назначена временная администрация по управлению «Церихом».

Спустя две недели Банк России потребовал признать «Церих» банкротом. Такое решение арбитраж принял в конце апреля 2016 года. «Церих» был признан несостоятельным, именно тогда в отношении него и была открыта процедура конкурсного производства — сроком на один год. С тех пор она неоднократно продлевалась. Последний раз это произошло в ноябре 2020 года, когда банкротство было продлено до 12 апреля 2021 года.

Однако и этого времени не хватило. На очередном заседании представитель конкурсного управляющего, госкорпорации «АСВ», представил отчет о ходе конкурсного производства и ходатайство о продлении его срока еще на полгода «с целью проведения всех мероприятий, необходимых в процедуре конкурсного производства».

Как указано в отчете конкурсного управляющего, инвентаризация имущества банка была проведена по состоянию на дату открытия конкурсного производства и завершена 19 сентября 2016 года. Его активы на момент принятия решения о банкротстве составляли 2,882 миллиарда рублей, по состоянию на 1 марта 2021 года – 1,951 миллиарда. При этом по состоянию на дату открытия конкурсного производства остаток денежных средств в кассе, на корреспондентском счете в Банке России, составлял 74,868 миллиона рублей.

Фактическое поступление денежных средств за период с 19 апреля 2016 года по 28 февраля 2021 года составило 1,121 миллиарда рублей. По состоянию на 1 марта 2021 года кредитный портфель банка состоит из 1192 кредитов общей балансовой стоимостью 1,145 миллиарда рублей. Из них 777 кредитов было выдано юридическим лицам на общую сумму 893,655 миллиона рублей, а 415 кредитов — физическим лицам на 252,024 миллиона.

ИА «Орелград»