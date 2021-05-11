В Орле на высокопоставленного пристава завели уголовное дело

По версии следствия, за восемь лет она не зарегистрировала около 5000 исполнительных документов

Следственный комитет возбудил уголовное дело на начальницу отделения одного из райотделов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Орла. Ее подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, женщина с 2012 по 2020 годы ради красивой статистики приказывала подчиненным не регистрировать исполнительные документы о взыскании, поступавшие от судов. В итоге за восемь лет ФССП «потеряла» около 5000 документов, которые предполагали возбуждение производств и взыскание денег.

«Своими незаконными действиями подозреваемая существенно нарушила охраняемые законом интересы общества и государства, не были достигнуты задачи, возложенные на судебных приставов, денежные средства от взыскания штрафов несвоевременно поступали в бюджеты, не были в полной мере достигнуты цели административного наказания для совершивших административные правонарушения лиц», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят допросы и обыски по делу.

ИА «Орелград»