На администрацию Орла завели дело

12.5.2021 | 7:30 Новости, Общество

Антимонопольная служба проверит обстоятельства открытого конкурса.

Орловское управление ФАС России издало приказ о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства и создании комиссии по его рассмотрению. Как следует из этого документа, дело заведено по признакам нарушения администрацией города Орла части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» (создание преимущественных условий участия в торгах). Выразились эти признаки в установлении в конкурсной документации недостоверных данных о размере площадей многоквартирного дома № 11 по улице Плещеевской в областной столице.

Детали в приказе не приводятся. Однако данные об упомянутом открытом конкурсе имеются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. Из них следует, что извещение было опубликовано в ноябре 2020 года, а итоги подведены в декабре 2020 года. Конкурс включал в себя более десятка лотов, его организатором являлась администрация Орла.

Одним из лотов было право заключения договора управления многоквартирным домом №11 по улице Плещеевской. Согласно протоколу, конкурс по данному лоту был признан несостоявшимся, но с единственным участником, которому, по условиям, и должен был достаться договор управления домом сроком на три года. Отметим, что контроль за исполнением вышеуказанного приказа о возбуждении антимонопольного дела руководство Орловского УФАС оставило за собой.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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