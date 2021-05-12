Под Орлом нашли опасную для жизни и здоровья детскую площадку

Прокуратура потребовала обязать чиновников создать безопасные для детей условия.

Решение по гражданскому делу вынес Колпнянский районный суд Орловской области. В качестве ответчика выступила администрация Колпнянского района, в качестве третьего лица – местное предприятие «Коммунсервис-Колпна». Иск подал районный прокурор, действовавший в интересах неопределенного круга лиц. Он просил суд обязать чиновников совершить действия по организации безопасной детской игровой площадки.

В обоснование иска было указанною что проверка прошла по обращению местного жителя. Последний заявил, что в одном из дворов райцентра нет безопасной игровой площадки, на которой дети могли бы отдыхать и играть на открытом воздухе. Имеющаяся там детская площадка не соответствует требованиям ГОСТ, что ставит под угрозу жизнь и здоровье детей.

Прокурор указал, что применение неисправного детского оборудования может привести к травмам, а отсутствие информационных табличек на площадке — к несвоевременному извещению служб спасения и учреждений здравоохранения «с целью оказания помощи в случае получения несовершеннолетними травм». Словом, по сути, надзорное ведомство просило суд обязать районную администрацию заменить игровое оборудование на площадке и оснастить ее информационной табличкой.

На последней должны быть указаны правила и возрастные требования при пользовании игровым оборудованием, номера телефонов службы спасения, «скорой помощи», а также организации, ответственной за содержание площадки. В судебном заседании представитель администрации исковые требования признала и пояснила, что новое оборудование уже приобретено, а исполнить решение суда чиновники смогут «в зависимости от погодных условий».

Изучив материалы дела, суд установил, что старая площадка действительно стала небезопасной для детей, поскольку «игровые элементы оборудования находятся в неудовлетворительном техническом состоянии». Данные обстоятельства не оспаривались сторонами в суде. Иск был удовлетворен. Администрации района суд отвел один месяц на замену игрового оборудования и установку информационной таблички.

ИА «Орелград»