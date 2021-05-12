Стало известно, как в Орле пройдет «Ночь музеев»

Ночных посетителей ожидают квесты и мастер-классы.

Орловский краеведческий музей обнародовал программу своего участия во Всероссийской акции «Ночь музеев». Она пройдет 15 мая 2021 года. Посещение экспозиции и мероприятий будет бесплатным. Однако в учреждении предупредили, что из-за пандемии коронавируса все мероприятия проводятся по предварительной записи и с соблюдением масочного режима.

«В рамках акции будут проведены мастер-классы, квесты, интерактивные программы, историко-краеведческая игра, — сообщили в Орловском краеведческом музее. – Так, посетители смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению памятных изделий из глины совместно с художниками керамической мастерской «Майолика».

Педагоги Центра детского творчества №2 представят в музее интерактивную программу «Удивительный мир науки и техники» и познакомят желающих с научными открытиями, покажут занимательные опыты и проведут мастер-класс по изготовлению трехмерного изделия из бумаги. Также запланировано проведение интеллектуально-творческой игры «Орловцы-конструкторы военной техники».

Отдельные программы ожидают посетителей двух филиалов областного краеведческого музея. Так, Военно-исторический музей предложит своим гостям сразу три мастер-класс: «Бравый солдатик», «Букет победителю» и «9 мая – День Победы». Здесь же будет предусмотрен самостоятельный осмотр экспозиции без экскурсионного обслуживания. Дом-музей Русанова проведет квест-экскурсию по экспозиции «Искать и не сдаваться». Осмотр самой экспозиции не предусмотрен.

ИА «Орелград»