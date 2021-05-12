Три человека пострадали в ДТП под Орлом

12.5.2021 | 10:31 Новости, Происшествия

УАЗ столкнулся с автомобилем «Рено Логан»

Три человека получили травмы в ДТП на трассе Дмитровск-Работьково в Орловской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 11 мая в 19.10 на 1 км автодороги. Установлено, что 38-летний водитель УАЗа допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан». В результате пострадали шофер «буханки», а также водитель и пассажирка «Логана».

Потребовалась ли им госпитализация, не уточняется. По факту случившегося проводится проверка.

ИА «Орелград»

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