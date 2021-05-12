В «Дорожной службе» таинственно исчезают песок, солярка и асфальт

Депутатам Орловского облсовета рассказали о вскрытых недостачах в ГУПе.

Контрольно-счетная палата официально представила в Орловском облсовете народных депутатов свой годовой отчет о проведенных проверках. Результаты одной из них вызвали оживленное обсуждение. Речь идет о проверках ГУП «Дорожная служба». Напомним, что и в предыдущие годы к работе этого предприятия у аудиторов возникало немало вопросов. На сей раз парламентарии узнали о новых претензиях.

Отметим, что отчет по одной лишь проверке «Дорожной службы» вышел многостраничным. В нем, в частности, говорится об инвентаризации по итогам 2019 года. В результате были выявлены излишки в 15 дорожных участках на 5,297 миллиона рублей и недостача товарно-материальных ценностей в двух дорожных отделах на 3,213 миллиона рублей.

КСП сообщает, что «Дорожная служба» провела служебное расследование. По его результатам в 2020 году недостачи материалов были списаны, в том числе в сумме 244,4 тысячи рублей за счет внесения равноценного имущества материально-ответственными работниками. Оставшиеся 2,953 миллиона были списаны «путем отнесения недостач на «Прочие расходы» предприятия».

«Согласно пояснительным запискам материально-ответственных лиц материалы для погашения недостач в сумме 244,4 тысячи рублей были приобретены у частных лиц, документы, подтверждающие их приобретение и качество, отсутствуют», — заключает КСП. Например, в погашение недостачи мастер одного из дорожных участков внес 40,57 тонны песка, хотя где он его взял, непонятно. Другой мастер где-то взял 3 тонны щебня, 3,79 тонны битумной эмульсии и 12,04 тонны асфальтобетонной смеси.

«По результатам служебного расследования недостачи материалов в общей сумме 2,953 миллиона рублей в основном были признаны за счет потерь в пределах норм естественной убыли (при транспортировке, производства асфальтобетонной смеси)», — говорится в отчете КСП. Плюс часть списали на перерасход.

Однако Контрольно-счетной палатой было установлено, что результаты служебных расследований по недостачам асфальтобетонной смеси, образовавшимся в результате якобы перерасхода при выполнении ремонта Северного подъезда к Орлу, противоречат данным, отраженным предприятием в актах приемки работ на объекте. А это, по мнению аудиторов, указывает на формальный подход при проведении служебных расследований.

Кроме того, в 2020 году по результатам внеплановой инвентаризации была выявлена недостача дизельного топлива в емкостях в объеме 4278,1 литра. Пропавшую солярку пришлось списать с баланса, так как исковые требования «Дорожной службы» о взыскании ущерба с материально-ответственных лиц в судебном порядке не были удовлетворены. Суд пришел к выводу, что работодателем не была «исполнена обязанность по обеспечению надлежащих условий хранения и учета дизельного топлива, вверяемого работнику, неправомерно возложена полная индивидуальная материальная ответственность на работника и другое».

Материалы проверки «Дорожной службы» были переданы в правоохранительные органы.

ИА «Орелград»