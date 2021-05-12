В Орле по-разному оценили липецкие розы и французский виноград

Саженцы цветов признали небезопасными, а винограду открыли дорогу.

В Орловской области инспекторы Территориального управления Россельхознадзора по время планового рейда по рынку в райцентре Покровское вскрыли факт нарушения Федерального закона «О карантине растений». Как пояснили в пресс-службе указанного ведомства, административный протокол был заведен на торговца розами, который не сумел представить необходимые документы на свой товар.

Речь идет о 50-ти саженцах роз, которые, как было установлено в ходе проверки, были завезены гражданином из карантинной фитосанитарной зоны Липецкой области. В подобном случае обязательно оформление карантинного сертификата на товар, который выдается только после его осмотра специалистами.

В данном случае владелец груза такой сертификат не оформил, чем и нарушил требования ФЗ «О карантине растений». Тем самым саженцы роз формально были признаны небезопасными. В ТУ Россельхознадзора пояснили, что «отсутствие карантинных документов на реализуемые саженцы создает опасность заноса на приусадебные участки опасных карантинных объектов, таких как восточная плодожорка, калифорнийская щитовка, золотистая картофельная нематода, ожог плодовых культур и др.». В результате торговца наказали штрафом.

Несколькими днями ранее сотрудники ТУ Россельхознадзора в Орле на складе временного хранения проконтролировали ввоз 91 тысячи саженцев винограда сортов Шардоне, Совиньон, Каберне, Мерло, Мальбек, Пино Нуар и другие. В Орел они поступили транзитом из Австрии, Италии и Франции. Саженцы предназначены для Крыма. В рамках госконтроля была проведена проверка документов, подтверждающих сортовые и посевные качества, а также отобраны пробы семян для лабораторных исследований. В результате импортные саженцы были признаны соответствующими требованиям нормативных документов.

ИА «Орелград»