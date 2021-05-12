В Орле при строительстве школы обнаружили снаряд

На месте работают спецслужбы

В Орле при строительстве школы на улице Зеленина обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщили мэр города Юрий Парахин и пресс-служба регионального главка МЧС.

Сигнал о находке поступил утром 12 мая. Рабочие обнаружили боеприпас при выемке грунта. «Работы незамедлительно были остановлены, а место обнаружения опасной находки оцеплено. Для работ по изъятию и обезвреживанию взрывоопасного предмета на место направлена группа спецработ областной поисково-спасательной службы», — говорится в сообщении МЧС.

После обезвреживания боеприпаса возведение школы на 1225 мест продолжится, заявил Парахин.

ИА «Орелград»