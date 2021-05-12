В Орле возбудили дело из-за приемки недоделанного лагеря «Ветерок»

Речь идет о превышении должностных полномочий

Следственные органы возбудили уголовное дело о превышении полномочий из-за приемки физкультурного комплекса на территории детского лагеря «Ветерок» в Орловской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Силовики установили, что с марта по декабрь 2020 года сотрудники «Орелгосзаказчика» приняли работы по строительству ФОКа на территории «Ветерка». Однако строительство к тому моменту доделано не было. Несмотря на это, чиновники перечислили подрядчику «лишние» 4 млн рублей.

«В результате незаконных действий бюджету причинен ущерб на указанную сумму, а объект до настоящего времени не введен в эксплуатацию», — указано в сообщении.

Ранее на территорию «Ветерка» выезжал прокурор Орловской области Владислав Малкин. ФОК в лагере строится в рамках нацпроекта «Демография», отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»