Водитель автобуса из смертельного ДТП избежал заключения

Виновник унесшей жизнь человека аварии отделался условным сроком.

Решение по уголовному делу о ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого погиб человек, вынес Кромской районный суд Орловской области. Перед ним предстал водитель маршрутки «Газель», работавший в местном частном автопарке. В очередной рейс он выехал в ноябре прошлого года. Двигаясь по дороге Федотово – Себякино в районе деревня Стрелецкое не справился с управлением.

Авария произошла около полудня. Сначала автобус выехал на полосу встречного движения, затем врезался в бетонную плиту, вылетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погибла пожилая женщина. Еще несколько человек, в том числе девочка-подросток, получили травмы различной степени тяжести.

Следствие и суд пришли к выводу, что действия водителя, выразившиеся в нарушении им сразу нескольких пунктов Правил дорожного движения, состоят в прямой причинно-следственной связи с причинением пассажирке автобуса смертельных травм. Впрочем, подсудимый с предъявленным ему обвинением полностью согласился и признал себя виновным.

Дело было рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. В результате виновнику смертельного ДТП было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также на 2 года его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»