Дела заведены после проверки орловской агрофирмы

Работники предприятия обвиняются в нарушении трудовых прав.

Сразу несколько дел об административных правонарушениях возбуждено в отношении виновных должностных лиц компании «Залегощь-Агро» после плановой проверки, проведенной на этом предприятии сотрудниками Государственной инспекции труда в Орловской области. Их обвиняют в нарушении требований трудового законодательства РФ.

Как пояснили в Госинспекции труда, в ходе проверки был выявлен целый ряд «недостатков». Например, работодатель не ознакомил под роспись работников с результатами проведенной специальной оценки труда на их рабочих местах. Кроме того, на предприятии не ведется учет выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ).

«Отсутствует комплект нормативных правовых актов, содержащих требование охраны труда, — добавили в ведомстве. — В системе управления охраной труда отсутствует оценка уровня профессиональных рисков, а в трудовом договоре отсутствуют правила внутреннего трудового распорядка».

Кроме того, резюмируют в ведомстве, график дежурств был доведен до работников позже срока, установленного трудовым законодательством.

ИА «Орелград»