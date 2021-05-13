Экс-главу отдела ГИБДД в Орловской области отдали под суд

Бывшего полицейского обвинили во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями

Следственный комитет Орловской области передал в суд уголовное дело экс-начальника отделения ГИБДД по Урицкому району. В деле фигурируют три статьи, подчеркнули в СК.

Все преступления силовик совершил 27 мая, считает следствие. Сначала он получил 300 рублей от водителя, который нарушил правила на трассе Орел-Брянск, и не стал составлять на него протокол.

В тот же день гаишник выманил у местного жителя 70 000 рублей, пообещав тому водительские права категории «С» без экзаменов. В тот же момент его задержали с поличным.

Решение по делу вынесет суд. Отмечается, что оперативную помощь СК оказывали сотрудники ФСБ и МВД.

ИА «Орелград»