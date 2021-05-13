Экс-главу отдела ГИБДД в Орловской области отдали под суд

Бывшего полицейского обвинили во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями
Следственный комитет Орловской области передал в суд уголовное дело экс-начальника отделения ГИБДД по Урицкому району. В деле фигурируют три статьи, подчеркнули в СК.
Все преступления силовик совершил 27 мая, считает следствие. Сначала он получил 300 рублей от водителя, который нарушил правила на трассе Орел-Брянск, и не стал составлять на него протокол.
В тот же день гаишник выманил у местного жителя 70 000 рублей, пообещав тому водительские права категории «С» без экзаменов. В тот же момент его задержали с поличным.
Решение по делу вынесет суд. Отмечается, что оперативную помощь СК оказывали сотрудники ФСБ и МВД.
ИА «Орелград»