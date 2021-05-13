Неэффективность «Дорожной службы» потянула на 100 млн рублей

КСП указала на неправильные управленческие решения.

«Орелград» продолжает анализировать раздел годового отчета КСП, посвященный результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Дорожная служба». Напомним, он был представлен депутатам Орловского облсовета и вызвал бурную дискуссию. Материалы проверки аудиторы направили в правоохранительные органы, которые должны дать правовую оценку выявленным фактам. Сама КСП такими полномочиями не обладает.

По мнению аудиторов, «управленческие решения в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности привели к неэффективным расходам предприятия на сумму 100,654 миллиона рублей». Далее приводятся конкретные факты и цифры. По подсчетам КСП, сумма штрафов, пеней и неустоек, предъявленных предприятию в 2018 году, превысила плановое значение в 2,6 раза, в 2019 году — более чем в 3 раза. В целом их объем за период с 2018 года по первое полугодие 2020 года составил 80,149 миллиона рублей.

При этом 50,315 миллиона рублей составили штрафы поставщиков, подрядчиков и покупателей, наложенные за нарушение госпредприятием договорных обязательств. Еще 13,762 миллиона рублей – это штрафы за невыполнение предписаний УМВД России по Орловской области по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании и ремонте дорог. Штрафы налоговых органов и других ведомств составили 8,331 миллиона рублей.

«За период с 2018 года по 30 сентября 2020 года расходы предприятия по содержанию непрофильных активов (объектов незавершенного строительства здания спального корпуса санатория «Дубрава» и канализационной насосной станции) составили 5,494 миллиона рублей (отопление, охрана и др.), — говорится в отчете. — За период нахождения здания спального корпуса на балансе ГУП ОО «Дорожная служба» (с января 2013 года по настоящее время) его состояние ухудшилось, из-за протекания кровли и размораживания отопительной системы была существенно нарушена внутренняя отделка спального корпуса».

Кроме того, по мнению аудиторов, около 730 тысяч рублей «Дорожная служба» неправомерно потратила на организацию общественного питания, не предусмотренную утвержденными производственными программами, и заплатила 335 тысяч рублей за ремонт автомобиля «Форд Эксплорер», который, по условиям заключенных договоров безвозмездного пользования автомобилем, должно было оплатить КУ ОО «Орелгосзаказчик».

ИА «Орелград»