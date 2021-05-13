Орловца наказали за нелегальную поставку меда в Чечню

13.5.2021 | 8:34 Новости, Общество

Житель Орловской области оштрафован за транспортировку без документов.

Подробности сообщили в Территориальном управлении Россельхознадзора. Сигнал о возможном нарушении в Орел поступил в марте 2021 года из Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Коллеги из этого региона сообщили, что в Чечню поступила партия меда массой 1500 кг. Она была доставлена из Орловской области с нарушением ветеринарного законодательства.

По данному сигналу в Орловской области была проведена проверка. Местные инспекторы быстро установили, что мед в Чечню отправил индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Покровском районе. Сделал он это без ветеринарных сопроводительных документов, что сделало мед обезличенным и потенциально опасным для здоровья.

«Идентифицировать груз не представлялось возможным, так как на пластиковых ведрах отсутствовала маркировка и этикетка, содержащая сведения, предусмотренные законом, о наименовании данной продукции, изготовителе, дате изготовления, сроках годности и условиях хранения», — пояснили в орловском Россельхознадзоре.

В результате на ИП завели административное дело по ч.2 ст.10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных, либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства» и наказали его штрафом в размере 30 тысяч рублей. Постановление об этом уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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