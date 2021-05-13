Орловских школьников ожидают четыре сложных дня

Девятиклассникам предстоит написать контрольные работы.

В Орловской области в период с 18 по 21 мая все обучающиеся 9-х классов примут участие в одной из контрольных работ по физике, химии, иностранным языкам, информатике и ИКТ, обществознанию, литературе, истории, биологии и географии. Об этом сообщает Орловский региональный центр качества образования. В учреждении напоминают, что в текущем году контрольные работы заменили для девятиклассников экзамены по выбору.

В области уже ведется подготовка к предстоящим испытаниям. Так, на базе Регионального центра оценки качества образования прошел обучающий вебинар. Его участниками стали директора школ и все те специалисты, которые будут задействованы в проведении контрольных работ. Презентацию для них провела Светлана Тихоновская, начальник отдела обеспечения ГИА.

По ее словам, успех проведения контрольных работ зависит от ряда составляющих, а именно от высокой степени готовности, четкого организационного взаимодействия организаторов и создания благоприятной обстановки для школьников. Места и даты проведения контрольных работ в конце апреля были утверждены областным департаментом образования. Испытания школьники пройдут на базе своих образовательных учреждений.

Так, на 18 мая запланировано проведение контрольных работ по биологии, литературе, информатике и ИКТ, на 19 мая – по физике и истории, на 20 мая – по обществознанию и химии, на 21 мая – по географии и иностранным языкам. Резервные сроки проведения испытаний не предусмотрены. Самой короткой станет контрольная работа по иностранным языкам, которая займет 2 часа 15 минут, а самой продолжительной – контрольная работа по литературе, на которую организаторы отведут 3 часа 55 минут.

ИА «Орелград»