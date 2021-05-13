Под Орлом студент обворовал микрокредитную компанию

Юный взломщик воспользовался ключами, похищенными у матери.

Необычное дело о краже рассмотрел Кромской райсуд Орловской области. Обвинение в совершении двух эпизодов преступной деятельности было предъявлено местному жителю, студенту 3-го курса одного из учебных заведений. Ранее он не был судим и не привлекался к административной ответственности. Как следует из материалов уголовного дела, юноша как минимум дважды вламывался в офис микрокредитной компании.

Делал он это по ночам. Примечательно, что молодой человек буквально злоупотребил служебным положением своей матери. Дело в том, что она работала в указанной МКК. У нее имелись ключи не только от офиса, расположенного в здании торгового центра. Сын также тайком взял из шкафа своей матери ключи от входных дверей торгового центра и дверцы металлического ящика, в котором хранились деньги.

В первый раз юноша проник в офис МКК во втором часу ночи. Из ящика-сейфа он похитил 10 тысяч рублей, после чего с места преступления скрылся. Во второй раз он проделал все то же самое, разве что пришел в офис на полчаса позже. Его добычей стали уже 25 тысяч рублей, похищенных им все из того же металлического ящика. Уходя, юноша аккуратно закрыл за собой все двери на ключ.

В суде следователь подала ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Она заявила, что в ходе следствия была доказана причастность юноши к совершению преступлений, относящихся к преступлениям средней тяжести. Однако он уже загладил причиненный им вред, вернув МКК похищенные деньги. Портить парню судьбу никто не стал. Дело на него закрыли, наказав судебным штрафом в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»