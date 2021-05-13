Прокуратура инициировала отставку главы Малоархангельского района

В ведомстве считают, что он плохо боролся с коррупцией

Прокуратура Орловской области инициировала отставку врио главы Малоархангельского района Петра Матвейчука, сообщила пресс-служба ведомства. В органах считают, что Матвейчук нарушил антикоррупционные законы.

По данным региональной прокуратуры, Пётр Матвейчук участвовал в конкурсе на аренду земли на территории района. Он выиграл аукцион и заключил договор аренды с отделом по управлению муниципальным имуществом и землеустройству. При этом указанный орган подчиняется администрации Матвейчука, из-за чего возник конфликт интересов.

О ситуации районный глава был обязан сообщить в местный Совет народных депутатов, но не сделал этого. В результате прокуратура Малоархангельского района, с подачи областной прокуратуры, предложила местному парламенту отправить Матвейчука в отставку «в связи с утратой доверия».

В прокуратуре Орловской области сообщили, что ситуация находится на особом контроле.

Пётр Матвейчук родился 11 июля 1962 года в Молдавской ССР, 1989 году закончил МСХА им. К.А. Тимирязева. С момента окончания института работал в сфере сельского хозяйства. В 2018-2019 годах – генеральный директор ООО «Дубовицкое».

Пост врио главы Малоархангельского района Матвейчук занимает с 12 ноября 2019 года.

ИА «Орелград»