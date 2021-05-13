В Орле на Болховском шоссе начали срезать старый асфальт

13.5.2021 | 18:02 Новости, Общество

Коммунальщики обещают, что новая дорога прослужит 7 лет

Орловские дорожники начали срезать старый асфальт на Болховском шоссе, сообщили в городской администрации. В УКХ Орла рассчитывают, что новое покрытие прослужит дольше.

Старый асфальт начали снимать в ночь на 13 мая. Сотрудники ООО «Нерудстрой» срезали 8000 кв.м дорожного полотна, 272 кубометра срезанного асфальта вывезли на склад «Спецавтобазы». Им будут латать улицы в частном секторе.

Плохое состояние Болховского шоссе в мэрии объяснили изношенностью дорожной подушки. В 2021 году дорогу укрепят геосеткой.

«Это специальный геотекстильный материал, который помогает укрепить верхний слой», – рассказал и.о. начальника УКХ города Орла Артём Москвичеков. Он также подчеркнул, что при правильно применении технологии дорога прослужит 7 лет.

Шоссе ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как уже писал «Орелград», после ремонта в мэрии планируют проложить велодорожки на Болховском шоссе и Маслозаводском переулке.

ИА «Орелград»

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