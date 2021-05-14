Долги по зарплатам внезапно вскрыли в орловской школе

Работникам школы не выплачивается положенная по закону компенсация.

В Орловской области, согласно официальным статистическим данным, уже на протяжении многих и многих месяцев ни одно бюджетное учреждение не заявляет о наличии задолженности по зарплатам, которые выдаются за счет бюджетных средств. Однако в реальности такие долги существуют, о чем свидетельствуют, например, результаты внеплановой проверки МБОУ «Тельченская СОШ».

В это образовательное учреждение нагрянули сотрудники Государственной инспекции труда в Орловской области, отреагировавшие, видимо, на поступивший тревожный сигнал. В результате были вскрыты грубые нарушения трудового законодательства. Как следует из сообщения Госинспекции труда, заработная плата в проверенной школе выдается с нарушением сроков выплат, предусмотренных трудовыми договорами.

«Работодателем не начислена и не выплачена денежная компенсация за каждый день задержки выплаты заработной платы, — сообщили в ведомстве. — Работодатель не ознакомил работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью».

Конкретные цифры по суммам задолженности, компенсации и срокам задержки в инспекции, увы, не назвали. Однако сообщили, что по итогам проверки Тельченской средней школе было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

ИА «Орелград»